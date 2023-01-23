『セレクトバランス グレインフリー アダルト サーモン 小粒 1才以上の成犬用 6kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 00時 29分に出品され04月21日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【取寄せ商品・9日以内の出荷】
セレクトバランス グレインフリーは良質なサーモンを原材料の1番目に使用した高たんぱくのフードです。品質だけでなく、たんぱく質の量も既存の穀物を使用している代表的なプレミアムフードと比較して高くなっています。また、心臓の健康維持のため、タウリンを含んでいます。食の細い愛犬、筋肉や丈夫な身体の維持に適しています。
＜総合栄養食＞
【保証分析値】
粗たんぱく質：30％以上、粗脂肪：12％以上、粗繊維：5.5％以下、粗灰分：8％以下、水分：10％以下
【代謝エネルギー】
350kcal/100g
【原産国】
アメリカ
【製造日からの賞味期限】
18ヶ月
【原材料】
サーモン、乾燥サーモン、エンドウ豆、レンズ豆、ソラ豆、他
【メーカー名】
ベッツチョイス
JANコード：4541851006477
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セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 小粒6kg 1才以上の成犬用 正規品 おまけ対象商品
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落札価格8470円
64 入札履歴
終了
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