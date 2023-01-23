『セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 小粒 6kg ＋国産無添加さかなのおやつ 犬 無添加 穀物不使用 オメガ6 グルコサミン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 31分に出品され03月11日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セレクトバランス グレインフリー の解説
セレクトバランス グレインフリーは、良質なチキンやサーモンを原材料の第1番目に使用した穀物不使用のフードです。
セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 小粒 の詳細
対象
1才以上の成犬用
セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 小粒 について
・1才以上の成犬の健康維持に必要な栄養をバランスよく含んでいます。
・穀類不使用のフードです。
・タンパク質を豊富に含み、消化性に優れています。
・心臓の健康維持のため、タウリンも含有。食の細い愛犬、筋肉や丈夫な身体の維持に適しています。
ドッグフード/ドックフード/無添加/グレインフリー/犬
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落札価格8470円
973 入札履歴
終了
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