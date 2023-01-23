『犬の服 春 夏 Luxe birdie クリスタルチュチュ ブラック リュクスバーディ 洋服 ドッグウェア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 14時 14分に出品され03月15日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『小型犬とリュクスな生活を楽しむためのラグジュアリーでハイテイストなブランド』Luxe birdie-リュクスバーディ-ブラック＆ホワイトのストレッチレースに、ハイクオリティクリスタルを贅沢に施しました。伸縮性のあるストレッチレースで着せやすく、薄手なので重ね着コーディネートもお勧め。一年を通してヘビロテ間違い無しのワンピースです。上質なオーガンジーを６層に重ねたチュチュのようなスカートが、ため息が出るほどエレガント。
素材 ナイロン ポリウレタン
Luxe birdieはネットでの販売は当店とBIRDIEのみの限定ブランドです。
ブランド Luxe birdie リュクスバーディ 2021年 春夏 新作 ペットウエア トップス ファッション アパレル かわいい おしゃれ 小型犬 中型犬 犬用品
犬の洋服のサイズの測り方についてはサイズ表を参照してください
こちらの犬の服 ドッグウェアは送料無料で発送いたします。犬服 サイズ表
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落札価格8470円
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終了
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