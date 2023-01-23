『犬の服 春 夏 Luxe birdie クリスタルチュチュ ブラック リュクスバーディ 洋服 ドッグウェア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 14時 14分に出品され03月15日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『小型犬とリュクスな生活を楽しむためのラグジュアリーでハイテイストなブランド』Luxe birdie-リュクスバーディ-ブラック＆ホワイトのストレッチレースに、ハイクオリティクリスタルを贅沢に施しました。伸縮性のあるストレッチレースで着せやすく、薄手なので重ね着コーディネートもお勧め。一年を通してヘビロテ間違い無しのワンピースです。上質なオーガンジーを６層に重ねたチュチュのようなスカートが、ため息が出るほどエレガント。

素材 ナイロン ポリウレタン

Luxe birdieはネットでの販売は当店とBIRDIEのみの限定ブランドです。

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