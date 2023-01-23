『ペット Wool Dog Coat【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 42分に出品され03月15日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ZOZO問い合わせ番号:77841585

ショップ:Barbour，バブアー

ブランド:Barbour，バーブァー

商品名:Wool Dog Coat

カテゴリ:ペットグッズ>ペットウェア

ブランド品番:232DCO0010

素材:表地: ポリエステル70%， 羊毛21%， アクリル5%， ナイロン2%， 綿2% 裏地: ポリエステル70%， アクリル30% 詰物: ポリエステル100%

原産国:ベトナム

カラー:ベージュ

サイズ:M

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ ペット

Wool

Dog

Coat