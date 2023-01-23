『セレクトバランス グリーンレシピ ホワイトフィッシュ 小粒 アダルト 2.4kg×2袋セット(プレゼント付き)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 33分に出品され03月22日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ウェットフードのプレゼント付き!】

１才以上の成犬用。

セレクトバランス グリーンレシピ ホワイトフィッシュは、白身魚・豆類・麦類・野菜・果物のもつ栄養素を活かし愛犬の健康を維持します。