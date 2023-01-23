『☆【選べる無添加おやつプレゼント】ベッツ・チョイス セレクトバランス グレインフリー アダルトチキン 小粒 1才以上の成犬用 6kg あすつく【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 13時 24分に出品され04月15日 13時 24分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

原材料 チキン、乾燥チキン、エンドウ豆、レンズ豆、ソラ豆、鶏脂、亜麻仁（オメガ６脂肪酸・オメガ３脂肪酸源）、サツマイモ、ナチュラルフレーバー、乾燥ミルクプロテイン、タウリン、DL-メチオニン、フラクトオリゴ糖、クランベリー、グルコサミン、コンドロイチン、L-カルニチン、コエンザイムQ10、バチルス・コアグランスビタミン類（A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン）ミネラル類（ナトリウム、クロール、カルシウム、亜鉛タンパク質キレート、硫酸鉄、マンガンタンパク質キレート、ヨウ素、銅タンパク質キレート、セレン、コバルト）酸化防止剤（クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物） 保証成分 たんぱく質：30.0%以上、脂肪：12.0%以上、粗繊維：5.5%以下、灰分：8.0%以下、水分：10.0%以下 カルシウム：0.6%以上、リン：0.5%以上、メチオニン：0.3%以上







選べる無添加おやつ ＜ラインナップ＞ 【1】マルジョー＆ウエフク 馬肉ジャーキー 20g 国産・無添加・無着色

低アレルギー馬肉を冷風乾燥でじっくり乾燥させ旨みが凝縮されています。

馬肉は鹿肉と同様に高たんぱく・低脂肪である事が特徴で、国産・無添加・無着色ですので安心して与えられます。 【2】マルジョー＆ウエフク 鹿肉ジャーキー 20g 国産・無添加・無着色

低アレルギー鹿肉を冷風乾燥でじっくり乾燥させ旨みが凝縮されています。

鹿肉には健康増進効果のあるDHA・EPAも含まれていますのでシニア期のわんちゃんには特にオススメです。 【3】マルジョー＆ウエフク 牛タン皮 ショート 35g 国産・無添加・無着色

ハードタイプで噛み応えバッチリ！ストレス発散、繰り返し噛む事で歯茎のマッサージ効果も得られます。ショートタイプなので小さなペットにもオススメ。











・セレクトバランスグレインフリーは良質なチキンやサーモンを原材料の第1番目に使用した穀物不使用のフードです。

・たんぱく質を豊富に含み、消化性に優れています。

・また、心臓の健康維持の為、タウリンを含んでいます。

・食の細い愛犬、筋肉や丈夫な身体の維持に適しています。

商品カテゴリ ペッツマム ポイント10倍コーナー 犬ごはん セレクトバランス ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード

JANコード/ISBNコード 4541851006439

商品コード 4541851006439