『バーディ BIRDIE エルシーキャリー 小型犬 犬用 ペット キャリーバッグ セレブ 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 03時 09分に出品され03月17日 03時 09分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 わんちゃん猫ちゃんと一緒に街を散策する際や日常の様々な場面で活躍する、キャリーバッグが新登場しました。



【サイズ】

幅41×高さ29×奥行16cm

適応体重〜4kg 猫は5kg

・ポメラニアン・トイプードル・ダックスなど体重4kgくらいまでの小型犬、猫に



【商品仕様】

素材：ポリエステル

生産地：中国製

色：ブラック・ピンク