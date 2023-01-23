犬服 PUPPIA ハーネス一体型ウルトラライト中綿入りソフトカバーオール XXLサイズ（中型犬用）パピア 柴犬 コーギー イタグレ ビーグル マルチーズ秋冬服 防寒着【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

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サイズ

S 首周り22cm 胴回り33cm 着丈26cm

M 首周り25cm 胴回り40cm 着丈31.5cm

L 首周り29cm 胴回り48cm 着丈35cm

XL 首周り33cm 胴回り53cm 着丈43cm

XXL 首周り37cm 胴回り64cm 着丈46.5cm



・日本全国送料無料で発送いたします。



・ハーネスと洋服が一体になったハーネス一体型防寒ウェアです。

お散歩に行きたくなったその時にリードを取り付けるだけで今すぐお出かけ可能です



・背中開きのファスナーで着脱も簡単に行えます。



・中綿に超軽量で保温性抜群なパディング生地を採用。表地は多少の雪や雨でも大丈夫なポリエステル素材となっています。



・ハーネスのベルト調整によりワンちゃんの体にフィット。細かいサイズ調整が可能です。



・オシッコやウンチをする部分は覆われていないので、着脱することなくトイレも可能です。



・本製品は首や気管に負担のかからない設計となっています。



・素材：ポリエステル100％



・デジカメによる撮影時の光の影響やご使用のモニターの発色によって多少色が異なる場合があります。



・サイズ表をご確認の上ご購入下さい。