『【選べるおやつのおまけ付き】セレクトバランス グレインフリー アダルト サーモン 小粒 １才以上の成犬用 6ｋg【ドッグフード】【正規品】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 22分に出品され03月12日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
原材料
サーモン、エンドウ豆、エンドウ豆プロテイン、サツマイモ、乾燥フィッシュ、タピオカ澱粉、ビール酵母、植物油、亜麻仁（オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源）、酵母エキス、サーモンオイル（オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源）、オリゴ糖、コンドロイチン、グルコサミン、クランベリーパウダー、L-カルニチン、乳酸菌（EC-12）、パン酵母(セレン源)、コエンザイムQ10、ビタミン類（A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、C、葉酸、ビオチン、コリン）、ミネラル類（ナトリウム、クロライド、リン、カルシウム、カリウム、亜鉛、銅、ヨウ素、コバルト、鉄タンパク質キレート、マンガン）、アミノ酸類（DL-メチオニン、タウリン）、酸化防止剤（ミックストコフェロール）
保証成分
たんぱく質30.0%以上、脂肪12.0%以上、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.9%以上、メチオニン0.6%以上
原産国
日本
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4541851006477
商品コード
1070299
【正規品】 ダイアモンドナチュラル アダルト（成犬） チキン＆ライス 18.1kg 大容量 大袋 ブリーダーパック ドッグフード 全犬種 ナノネル
¥ 8470
【正規品】 テイストオブザワイルド シエラマウンテン 12.7kg ラム肉 グレインフリー 大袋 大容量 業務用 ブリーダーパック ドッグフード ナノネル
¥ 8470
(選べるプレゼント付き) セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 小粒 6kg 犬 無添加 穀物不使用 オメガ6 グルコサミン
¥ 8470
(選べる2つのおまけ付き)セレクトバランス グレインフリー アダルト サーモン 小粒 2.4kg×2個
¥ 8470
【選べるおやつのおまけ付き】セレクトバランス グレインフリー アダルト サーモン 小粒 １才以上の成犬用 6ｋg【ドッグフード】【正規品】
¥ 8470
（無添加おやつ＆おまけ付き）セレクトバランス グレインフリー アダルトサーモン 小粒 6kg １才以上の成犬用
¥ 8470
【正規品】 ダイアモンドナチュラル アダルト（成犬） ビーフ＆ライス 全犬種 18.1kg 大容量 ブリーダーパック 大袋 ドッグフード ナノネル
¥ 8470
(選べるプレゼント付き) セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 小粒 6kg 犬 無添加 穀物不使用 オメガ6 グルコサミン
¥ 8470
(選べるプレゼント付き) セレクトバランス グレインフリー アダルト サーモン 小粒 6kg 無添加 穀物不使用 オメガ6 グルコサミン
¥ 8470
【正規品】 テイストオブザワイルド ハイプレイリー 12.7kg ベニソン(鹿肉) グレインフリー 大袋 大容量 ブリーダーパック 業務用 鹿肉 ドッグフード ナノネル
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ロイヤルカナン BHN 柴犬 成犬・高齢犬用 8kg
¥ 8470
【正規品】 テイストオブザワイルド パインフォレスト 12.7kg ベニソン(鹿肉) グレインフリー 大袋 大容量 ブリーダーパック ドッグフード ナノネル
¥ 8470
【正規品】 テイストオブザワイルド パシフィックストリーム 12.7kg サーモン グレインフリー 大袋 大容量 業務用 ブリーダーパック 魚味 ドッグフード ナノネル
¥ 8470
ユーカヌバ 子犬用 大型犬用 24ヶ月まで 7.5?
¥ 8470
セレクトバランス グレインフリー アダルト サーモン 小粒 1才以上 成犬用 6kg
¥ 8470
サンメイト プチトーストメープル8枚入×50個 (1個当たり242円) まとめ買い 業務用 ペット
¥ 8470
サンメイト プチトーストプレーン8枚入×50個 (1個当たり242円) まとめ買い 業務用 ペット
¥ 8470
4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 低分子プロテイン ライト ドライ 1kg
¥ 8470
落札価格8470円
627 入札履歴
終了
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