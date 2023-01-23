『【選べるおやつのおまけ付き】セレクトバランス グレインフリー アダルト サーモン 小粒 １才以上の成犬用 6ｋg【ドッグフード】【正規品】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 22分に出品され03月12日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 原材料

サーモン、エンドウ豆、エンドウ豆プロテイン、サツマイモ、乾燥フィッシュ、タピオカ澱粉、ビール酵母、植物油、亜麻仁（オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源）、酵母エキス、サーモンオイル（オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源）、オリゴ糖、コンドロイチン、グルコサミン、クランベリーパウダー、L-カルニチン、乳酸菌（EC-12）、パン酵母(セレン源)、コエンザイムQ10、ビタミン類（A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、C、葉酸、ビオチン、コリン）、ミネラル類（ナトリウム、クロライド、リン、カルシウム、カリウム、亜鉛、銅、ヨウ素、コバルト、鉄タンパク質キレート、マンガン）、アミノ酸類（DL-メチオニン、タウリン）、酸化防止剤（ミックストコフェロール）



保証成分

たんぱく質30.0%以上、脂肪12.0%以上、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.9%以上、メチオニン0.6%以上



原産国

日本 商品カテゴリ サクラソーケンネル ヤフー店 ドッグフード セレクトバランス 犬用 ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード

JANコード/ISBNコード 4541851006477

商品コード 1070299