『半年分まとめ買いセール 活性オメガ３オイル 半年分まとめ買いセット送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 18時 18分に出品され04月22日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 活性オメガ３オイル×5本



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原材料

バチ鮪、ビンチョウ鮪 頭部



成分

オメガ3（DHA26.07g/100g・EPA6.38g/100g）、ビタミンD46.5μg/100g、ビタミンE51.3mg/100g、過酸化物価2.8meq/kg



カロリー

899.1kcal/100g

