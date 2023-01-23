『【ベビーカー レンタル】A形 両対面式 軽量 ハイシート 生後1ヶ月〜3歳頃まで コンビ メチャカルハンディαエッグショックMF【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 43分に出品され03月16日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【状態】
普通品
※当店でクリーニングメンテナンスした物をお届けします。
【メーカー・ブランド】
Combi コンビ
White Label ホワイトレーベル
【商品名】
メチャカルハンディα エッグショックMF
【カラー】
オリーブ（GR）154413、
ミントショコラ（BR）154444、
リボンルージュ（RD）154406
【ベビーカーのタイプ】
ハイシート、両対面式、軽量
【対象月齢】
生後1ヶ月〜3歳頃（体重15kg以下）まで
【サイズ】
＜使用時＞
W49.7cm×D77cm〜88cm×H99.5cm〜104cm
＜収納時＞
W49.7cm×D48cm×H98.5cm
【重量】
4.3kg
【リクライニング角度】
無段階調節
約125〜170
【シート高】
ハイシート55cm
【カゴ容量】
16L
【エッグショック】
搭載しています。
【基本性能】
55cmハイシート、両対面式、14cm大口径ダブルタイヤ、UV99%カット、持ちカルグリップ
【主な付属品】
幌、ダッコシートα、エアスルーシート
【安全基準】
製品安全協会A型SG合格品
ご注意ください
こちらの商品はレンタル専用となります。
レンタル期限が来たらご返却頂きます。
販売品ではございません。
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落札価格8470円
773 入札履歴
終了
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