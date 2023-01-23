『【ベビーカー レンタル】A形 両対面式 軽量 ハイシート 生後1ヶ月〜3歳頃まで コンビ メチャカルハンディαエッグショックMF【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 43分に出品され03月16日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【状態】

普通品

※当店でクリーニングメンテナンスした物をお届けします。



【メーカー・ブランド】

Combi コンビ

White Label ホワイトレーベル



【商品名】

メチャカルハンディα エッグショックMF



【カラー】

オリーブ（GR）154413、

ミントショコラ（BR）154444、

リボンルージュ（RD）154406



【ベビーカーのタイプ】

ハイシート、両対面式、軽量



【対象月齢】

生後1ヶ月〜3歳頃（体重15kg以下）まで



【サイズ】

＜使用時＞

W49.7cm×D77cm〜88cm×H99.5cm〜104cm

＜収納時＞

W49.7cm×D48cm×H98.5cm



【重量】

4.3kg



【リクライニング角度】

無段階調節

約125〜170



【シート高】

ハイシート55cm



【カゴ容量】

16L



【エッグショック】

搭載しています。



【基本性能】

55cmハイシート、両対面式、14cm大口径ダブルタイヤ、UV99%カット、持ちカルグリップ



【主な付属品】

幌、ダッコシートα、エアスルーシート



【安全基準】

製品安全協会A型SG合格品





ご注意ください

こちらの商品はレンタル専用となります。

レンタル期限が来たらご返却頂きます。



販売品ではございません。