『【新品】KANYE WEST/ Donda (Deluxe Vinyl)【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 14時 12分に出品され03月16日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 2021年8月にデジタル配信され、2022年2月にCDが発売された10枚目となるスタジオ・アルバムの待望のLPが発売決定!



ジェイ・Z、ザ・ウィークエンド、トラヴィス・スコット、クリス・ブラウン、リル・ベイビー、ポップ・スモーク、リル・ヨッティー、プレイボーイ・カーティなど、30組を超える豪華アーティストたちが多数参加していることも話題に!