『i☆Ris i☆Ris 7th Live Tour 2022 〜Traveling〜＜初回生産限定盤＞ DVD【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 41分に出品され03月20日 23時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2023年01月25日/商品ID:5589146/ジャンル:アニメ/キッズ/ゲーム音楽 (A)/フォーマット:DVD/構成数:2/レーベル:DIVEIIentertainment/アーティスト:iRis/アーティストカナ:アイリス/タイトル:iRis 7th Live Tour 2022 〜Traveling〜＜初回生産限定盤＞/タイトルカナ:アイリス セブンス ライブ ツアー 2022 トラベリング