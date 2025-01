[国内盤CD]GENERATIONS，THE RAMPAGE，FANTASTICS，BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE / BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE [CD+BD][4枚組][初回出荷限定盤]【新年の贈り物】

商品情報

【品番】 RZCD-77356〜BCD



【JAN】 4988064773565



【発売日】 2021年06月23日



【アーティスト】

GENERATIONS from EXILE TRIBE,RAMPAGE from EXILE TRIBE,BALLISTIK BOYZ|GENERATIONS from EXILE TRIBE|RAMPAGE from EXILE TRIBE|FANTASTICS from EXILE TRIBE|BALLISTIK BOYZ



【収録内容】

[1]

(1)LIBERATION(GENERATIONS from EXILE TRIBE)

(2)CALL OF JUSTICE(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)

(3)PERFECT MAGIC(FANTASTICS from EXILE TRIBE)

(4)VIVA LA EVOLUCION(BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE)

(5)Alternate D