『【中古】 Pharoah Sanders ファラオサンダース / Tauhid 〔LP〕【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 10分に出品され03月21日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態:可 / 状態詳細:ジャケット:EX-、盤:EX-、直輸入盤帯付、ドイツ盤、INSERT、シュリンク付き / コメント:帯汚れあり/CS/DMM / 発売日:発売済 / ジャンル:中古 ジャズ / フォーマット:LP / 組み枚数:1 / レーベル:(unknown) / 発売国:Import / 商品番号:P-5913 / アーティストキーワード:Pharoah Sanders ファラオサンダース
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落札価格8470円
17 入札履歴
終了
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