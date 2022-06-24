『【中古】 Next Movement / Next Movement 〔LP〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 39分に出品され03月24日 13時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態:可 / 状態詳細:US-ORIGINAL、ジャケット:EX+、盤:EX- / コメント:SHRINK/80年MODERN/BOOGIE名作，極上MELL・・・ / 発売日:発売済 / ジャンル:中古 ダンス＆ソウル / フォーマット:LP / 組み枚数:1 / レーベル:(unknown) / 発売国:Import / 商品番号:LC-705 / アーティストキーワード:Next Movement
【HMV渋谷】BILLY FOSTER /AUDIO/BILLY FOSTER & AUDIO(E#101)
¥ 8470
【新宿ALTA】JPEGMAFIA/ALL MY HEROES ARE CORNBALLS(1211868)
¥ 8470
【新宿ALTA】LONNIE HEWITT/KEEPIN IT TOGETHER(8484)
¥ 8470
Geno Washington - Genos Back LP レコード 輸入盤
¥ 8448
1951-1953
¥ 8413
Tower of Power 50イヤーズ・オブ・ファンク・アンド・ソウル・ ライヴ・アット・ザ・フォックス・シアター LP
¥ 8400
CHEROKEE / CALIFORNISM (US-ORIGINAL)
¥ 8400
【新品/新宿ALTA】The Orb/Dream (グリーン・ヴァイナル仕様/2枚組アナログレコード)(154)
¥ 8393
This Time / Old School Lovin
¥ 8392
ファーザーズ・アンド・サンズ(紙ジャケット仕様)
¥ 8341
マハラジャナイト Vol.ファイナル
¥ 8341
【輸入盤CD】VA / Encyclopedia of Doo Wop 5
¥ 8330
【輸入盤CD】VA / Encyclopedia of Doo Wop 4
¥ 8330
Amy Winehouse / Frank (Half-Speed Mastering) (2020/9/11発売)(エイミーワインハウス) (輸入盤LPレコード)
¥ 8330
[輸入盤LPレコード]Whitney Houston / My Love Is Your Love (Colored Vinyl) (Teal) (2023/11/24発売)(ホイットニー・ヒューストン)
¥ 8330
【輸入盤CD】Dionne Warwick / Deja Vu: Arista Recordings 1979-1994 (Box) (2020/3/6発売)(ディオンヌ・ワーウィック)
¥ 8330
【輸入盤LPレコード】Kumi Showji / Motion & Moment (2023/3/24発売)
¥ 8330
【輸入盤LPレコード】VA / Vacation From My Mind(2022/6/24発売)
¥ 8330
落札価格8470円
43 入札履歴
終了
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