『Franz Ferdinand フランツフェルディナンド / ALBUMS (2004-2018) 【国内盤5CD BOXSET】 国内盤 〔CD〕【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 04分に出品され03月25日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2022年11月18日 / ジャンル:ロック / フォーマット:CD / 組み枚数:5 / レーベル:Domino / 発売国:日本 / 商品番号:BRC-729 / その他:限定盤， ボックスコレクション / アーティストキーワード:Franz Ferdinand フランツフェルディナント フランツフェルディナンド / タイトルキーワード:アルバムズ 2004 2018