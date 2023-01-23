『【中古】 Chaka Khan / Bt Express / I Know You， I Live You / Have Some Fun 〔12in〕【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 17時 29分に出品され03月08日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 状態:可 / コメント:RARE EDITION! / 発売日:発売済 / ジャンル:中古 ダンス＆ソウル / フォーマット:12in / 組み枚数:1 / レーベル:(unknown) / 発売国:Import / 商品番号:084289420 / アーティストキーワード:Chaka Khan / Bt Express