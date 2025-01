Jethro Tull ジェスロタル / A (A La Mode): The 40th Anniversary Edition (3CD＋3DVD) 輸入盤 〔CD〕【2025年度カレンダ】

商品情報

発売日:2021年04月30日 / ジャンル:ロック / フォーマット:CD / 組み枚数:6 / レーベル:Parlophone / 発売国:Europe / 商品番号:9029.512749 / その他:DVD付き / アーティストキーワード:Jethro Tull ジェスロタル



内容詳細:【CD1: Original Album and Associated Tracks (Steven Wilson Stereo Remix)】01. Crossfire02. Fylingdale Flyer03. Working John, Working Joe04. Black Sunday05. Protect And Survive06. Batteries Not Included07. Uniform08. 4.W.D. (Low Ratio)09. The Pine Martens Jig10. And Further On<Associated Tracks>11. Crossfire (Extended Version)12. Working John, Working Joe (Take 4)13. Cheerio (Early Version)14. Coruisk15. Slipstream Intro【CD2: Live at the LA Sports Arena 1980 (Part 1)(Steven Wilson Stereo Remix)】01. Slipstream Intro02. Black Sunday03. Crossfire04. Songs From The Wood05. Hunting Girl06. The Pine Martens Jig07. Working John, Working Joe08. Heavy Horses09. Band Instrumen・・・