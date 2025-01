CD/Crossfaith/EX_MACHINA (2CD+2DVD) (完全生産限定盤)【2025年度カレンダ】

商品情報

Crossfaith (クロスフェイス くろすふぇいす)

2018年8月1日 発売



「Freedom」「Wipeout」以外は全て新曲・新録。

ボーナストラックにはLINKIN PARKの名曲「Faint」を、Coldrain・Masatoをフィーチャーして収録。

彼らが敬愛し、2017年急逝したLINKIN PARKのVo.チェスター・ベニントンに哀悼の意を込めて。

Crossfaithの新境地とも呼べる、渾身のアルバムが完成。



CD:1

1.DEUS EX MACHINA

2.CATASTROPHE

3.THE PERFECT NIGHTMARE

4.DESTROY(FEAT.HO99O9)

5.FREEDOM(FT.ROU REYNOLDS FROM ENTER SHIKARI)

6.MAKE A MOVE

7.LOST IN YOU

8.WIPEOUT(ALBUM MIX)

9.MILESTONE

10.EDEN IN THE RAIN

11.TWIN SHADOWS

12.DAYBREAK

13.FAINT(FEAT.MASATO FROM COLDRAIN)

CD:2

1.WIPEOUT(BLUE STAHLI REMIX)

2.INSIDE THE FLAMES(SULLIVAN KING REMIX)

3.VERMILLION GOLD(LUTEZ REMIX)

4.FREEDOM(KSUKE REMIX)

5.ROCKSTAR STEADY(THE BLOODY BEETROOTS REMIX)

6.DIAVOLOS(ZARDONIC REMIX)

7.RX OVERDRIVE(ZARDONIC REMIX)

