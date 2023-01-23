『CD/Crossfaith/EX_MACHINA (2CD+2DVD) (完全生産限定盤)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 09時 39分に出品され03月11日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Crossfaith (クロスフェイス くろすふぇいす)
2018年8月1日 発売
「Freedom」「Wipeout」以外は全て新曲・新録。
ボーナストラックにはLINKIN PARKの名曲「Faint」を、Coldrain・Masatoをフィーチャーして収録。
彼らが敬愛し、2017年急逝したLINKIN PARKのVo.チェスター・ベニントンに哀悼の意を込めて。
Crossfaithの新境地とも呼べる、渾身のアルバムが完成。
CD:1
1.DEUS EX MACHINA
2.CATASTROPHE
3.THE PERFECT NIGHTMARE
4.DESTROY(FEAT.HO99O9)
5.FREEDOM(FT.ROU REYNOLDS FROM ENTER SHIKARI)
6.MAKE A MOVE
7.LOST IN YOU
8.WIPEOUT(ALBUM MIX)
9.MILESTONE
10.EDEN IN THE RAIN
11.TWIN SHADOWS
12.DAYBREAK
13.FAINT(FEAT.MASATO FROM COLDRAIN)
CD:2
1.WIPEOUT(BLUE STAHLI REMIX)
2.INSIDE THE FLAMES(SULLIVAN KING REMIX)
3.VERMILLION GOLD(LUTEZ REMIX)
4.FREEDOM(KSUKE REMIX)
5.ROCKSTAR STEADY(THE BLOODY BEETROOTS REMIX)
6.DIAVOLOS(ZARDONIC REMIX)
7.RX OVERDRIVE(ZARDONIC REMIX)
8.
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落札価格8470円
379 入札履歴
終了
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