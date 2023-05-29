『ベドラム／ザ・ベドラム・アンソロジー 6CD ボックスセット 【CD】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 02時 41分に出品され04月12日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD

発売日:2023/06/25

販売元:ラッツパック・レコード



収録:Disc.1／01.アイ・ビリーヴ・イン・ユー(4:21)／02.ホット・リップス(5:23)／03.サラ(4:39)／04.スウィート・シスター・メアリー(3:16)／05.セヴン・ロング・イヤーズ(4:02)／06.ザ・ビースト(野獣)(5:30)／07.ウィスキー・アンド・ワイン(2:31)／08.ルッキング・スルー・ラヴズ・アイズ(2:56)／09.プッティング・オン・ザ・フレッシュ(4:14)／10.セット・ミー・フリー(5:20)／11.ザ・グレイト・ゲーム (ボーナス・トラック)(3:55)／12.ニア・ジ・エッジ (ボーナス・トラック)(3:52)／Disc.2／01.アイ・ビリーヴ・イン・ユー(4:01)／02.ホット・リップス(4:36)／03.サラ(3:47)／04.スウィート・シスター・メアリー(2:51)／05.セヴン・ロング・イヤーズ(3:46)／06.ザ・ビースト(野獣)(5:29)／07.ウィスキー・アンド・ワイン(2:34)／08.ルッキング・スル....



カテゴリ_音楽ソフト_洋楽_ハードロック／ヘヴィメタル

登録日:2023/05/29