DVD/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Ru..(モノクロブックレット(40P))【2025年の人気アイテム】

商品情報

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- (ヒプノシスマイクディビジョンラップバトル ひぷのしすまいくでぃびじょんらっぷばとる)

2022年1月5日 発売





DVD:1

1.The Opening(Rule the Stage -Battle of Pride-)

2.Battle of Pride

3.Counterfeit Busters

4.Trigger Off|MAD TRIGGER BOX、Trigger Off、MAD TRIGGER BOX

5.We Are North Bastard

6.2つの影

7.Trap Of "Fling"

8.Blast Wolf

9.アサクサBounce

10.オオサカ24金マジック

11.B.A.T Strike Back Against

12.School Rap

13.幸福世界・粘糸(ねんし)

14.兄弟喧嘩

15.GAMBLE ZANMAI

16.ペテン師の情報網

17.今は光

18.雨

19.一斉検挙

20.Bad Ass Temples Attack

21.超RAP劇

22.記憶

23.Come Back To Me

24.戦いの始まり

25.秘めたる闘志

26.Why We Fight

27.Champions In Da House

28.Guess Whos Back

29.Hypnosis Delight +

30.D.D.B BoP edit

31.Gimme The Mic -Rule the Stage track.1-|Dont Pass The Mic -Rule the Stage track.2-|Crush Your Mic