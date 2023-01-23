『中古アニメDVD 星のカービィ Vol.2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 36分に出品され03月08日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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総監督・シリーズ構成:吉川惣司 原案:桜井政博 作画監督:飯村一夫 キャラクターデザイン:島袋美由紀 アニメーション監修:小田部羊一 アニメーション監督:日下部光雄 美術監督:湖山真奈美 色彩設計:佐藤和子 音響監督:松浦典良 音楽:宮川彬良 声の出演:大本眞基子/緒方賢一/龍田直樹/吉田小百合/小松里賀/私市淳/銀河万丈
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落札価格8470円
722 入札履歴
終了
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