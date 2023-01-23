中古アニメDVD 星のカービィ Vol.2【2025カレンダーの人気アイテム】

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AVBA-14467

総監督・シリーズ構成:吉川惣司 原案:桜井政博 作画監督:飯村一夫 キャラクターデザイン:島袋美由紀 アニメーション監修:小田部羊一 アニメーション監督:日下部光雄 美術監督:湖山真奈美 色彩設計:佐藤和子 音響監督:松浦典良 音楽:宮川彬良 声の出演:大本眞基子/緒方賢一/龍田直樹/吉田小百合/小松里賀/私市淳/銀河万丈

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