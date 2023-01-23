『銀河英雄伝説 Die Neue These 第3巻 ［2DVD+CD］＜完全数量限定生産版＞ DVD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 20時 02分に出品され03月18日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2018年09月05日/商品ID:4710903/ジャンル:アニメ/キッズ (V)/フォーマット:DVD/構成数:3/レーベル:松竹/アーティスト:多田俊介、他/アーティストカナ:タダ・シュンスケ/タイトル:銀河英雄伝説 Die Neue These 第3巻 ［2DVD+CD］＜完全数量限定生産版＞/タイトルカナ:ギンガエイユウデンセツ ディ ノイエ テーゼ ダイ3カン