『刀使ノ巫女 第3巻 DVD【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 34分に出品され03月07日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2018年06月27日/商品ID:4671278/ジャンル:アニメ/キッズ (V)/フォーマット:DVD/構成数:1/レーベル:KADOKAWA/アーティスト:柿本広大、他/アーティストカナ:カキノモト コウダイ/タイトル:刀使ノ巫女 第3巻/タイトルカナ:トジノミコ ダイ3カン