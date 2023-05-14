『[国内盤DVD] sumika / 10th Anniversary Live「Ten to Ten to 10」2023.05.14 at YOKOHAMA STADIUM〈初回生産限定盤・3枚組〉[3枚組][初回出荷限定]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 10時 54分に出品され03月18日 10時 54分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 SRBL-2155〜7



【JAN】 4547366635010



【発売日】 2023年09月27日



【アーティスト】

sumika



【収録内容】

［1］

［2］

(1)雨天決行

(2)Lovers

(3)フィクション

(4)ふっかつのじゅもん

(5)1.2.3..4.5.6

(6)ソーダ

(7)Porter

(8)惰星のマーチ

(9)イコール

(10)enn

(11)わすれもの

(12)New World

(13)Strawberry Fields

(14)No.5

(15)秘密

(16)透明

(17)知らない誰か(sumika camp session)

(18)ユートピア(sumika camp session)

(19)Traveling(sumika camp session)

(20)ここから見える景色

(21)IN THE FLIGHT(sumika camp ses