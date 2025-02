[国内盤ブルーレイ]NiziU / NiziU Live with U 2022Burn it Upin TOKYO DOME〈完全生産限定盤・2枚組〉 (2023/5/10発売)【★】【年末の贈り物】

商品情報

【品番】 ESXL-265〜6



【JAN】 4547366610680



【発売日】 2023年05月10日



【アーティスト】

NiziU



【収録内容】

[1]

(1)Intro+Step and a step

(2)Take a picture

(3)Make you happy

(4)ASOBO

(5)PoppinShakin

(6)Blue Moon

(7)9 colors

(8)Twinkle Twinkle

(9)Wonder Dream

(10)Joyful

(11)虹の向こうへ

(12)Boom Boom Boom

(13)Heartbeat

(14)Nobody

(15)Take it

(16)Bang Bang

(17)Never Enough

(18)CLAP CLAP(Burn it Up ver.)

(19)Sweet Bomb!

(20)I AM

(21)Chopst