『[国内盤ブルーレイ]GRANRODEO / LIVE 2022 SUMMER L△KEHot OH〜!!河口湖!!〈2枚組〉[2枚組] (2023/4/26発売)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 16分に出品され04月30日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 LABX-8665〜6



【JAN】 4540774806652



【発売日】 2023年04月26日



【アーティスト】

GRANRODEO



【収録内容】

［1］Day1

(1)Give me your eyes

(2)アウトサイダー

(3)NO PLACE LIKE A STAGE

(4)Pierrot Dancin

(5)Black out

(6)慟哭ノ雨

(7)Jump And Pump

(8)愛すべきSTUPID

(9)Scorn

(10)GAMBiT

(11)TRASH CANDY

(12)妄想GRAVE

(13)Shake the Fake

(14)カナリヤ

(15)紫炎

(16)ROSE HIP-BULLET

(17)ナミダバナ

(18)メモリーズ

(19)未完成のGUILTY"style GR"

(20)RIDE ON THE EDGE

(21)modern strang