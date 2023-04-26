『[国内盤ブルーレイ]GRANRODEO / LIVE 2022 SUMMER L△KEHot OH〜!!河口湖!!〈2枚組〉[2枚組] (2023/4/26発売)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 16分に出品され04月30日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 LABX-8665〜6
【JAN】 4540774806652
【発売日】 2023年04月26日
【アーティスト】
GRANRODEO
【収録内容】
［1］Day1
(1)Give me your eyes
(2)アウトサイダー
(3)NO PLACE LIKE A STAGE
(4)Pierrot Dancin
(5)Black out
(6)慟哭ノ雨
(7)Jump And Pump
(8)愛すべきSTUPID
(9)Scorn
(10)GAMBiT
(11)TRASH CANDY
(12)妄想GRAVE
(13)Shake the Fake
(14)カナリヤ
(15)紫炎
(16)ROSE HIP-BULLET
(17)ナミダバナ
(18)メモリーズ
(19)未完成のGUILTY"style GR"
(20)RIDE ON THE EDGE
(21)modern strang
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落札価格8470円
953 入札履歴
終了
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