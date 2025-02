[国内盤DVD] 横浜銀蝿40th / 横浜銀蝿40thの軌跡〜ドキュメンタリー&ラスト配信ライブ〜〈4枚組〉[4枚組]【2025年の人気アイテム】

商品情報

【品番】 BZBM-1026〜9



【JAN】 4528847007274



【発売日】 2022年09月22日



【アーティスト】

T.C.R横浜銀蝿R.S.|横浜銀蝿40th



【収録内容】

[1]ファイナルカウントダウンライブ「ゆくじぇい くるじぇい 配信だじぇい」配信ライブ映像

〈2部 LIVE〉

(1)Go for it!

(2)ツッパリ High School Rockn Roll(登校編)

(3)ぶっちぎりRockn Roll

(4)羯徒毘薫狼琉

(5)男の勲章

(6)半拍ズレてるお前に夢中

(7)可愛さあまって好きさ100倍

(8)真夜中シェイキングダンス

(9)いかしたDance Tonight

(10)バイバイOld Rockn Roll

(11)横須賀Baby

(12)愛の唄(T.C.R横浜銀蝿R.S.)

[2]「Documentary of 横浜銀蝿40th」完全版

[3]「Documentary II