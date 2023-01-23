『[国内盤DVD] 横浜銀蝿40th / 横浜銀蝿40thの軌跡〜ドキュメンタリー&ラスト配信ライブ〜〈4枚組〉[4枚組]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 12時 58分に出品され04月28日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 BZBM-1026〜9
【JAN】 4528847007274
【発売日】 2022年09月22日
【アーティスト】
T.C.R横浜銀蝿R.S.|横浜銀蝿40th
【収録内容】
［1］ファイナルカウントダウンライブ「ゆくじぇい くるじぇい 配信だじぇい」配信ライブ映像
〈2部 LIVE〉
(1)Go for it!
(2)ツッパリ High School Rockn Roll(登校編)
(3)ぶっちぎりRockn Roll
(4)羯徒毘薫狼琉
(5)男の勲章
(6)半拍ズレてるお前に夢中
(7)可愛さあまって好きさ100倍
(8)真夜中シェイキングダンス
(9)いかしたDance Tonight
(10)バイバイOld Rockn Roll
(11)横須賀Baby
(12)愛の唄(T.C.R横浜銀蝿R.S.)
［2］「Documentary of 横浜銀蝿40th」完全版
［3］「Documentary II
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落札価格8470円
406 入札履歴
終了
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