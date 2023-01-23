[国内盤DVD] サムライカアサン DVD BOX[3枚組]【2025年度カレンダ】

商品情報

【品番】 JABA-5429〜31



【JAN】 4582515771973



【発売日】 2022年04月27日



【アーティスト】

城島茂|松原浩|長松谷太郎|難波利昭|有野晋哉|三上絵里子|藤澤季世子|井頭愛海|内田秀実|中茎強|大隅知宇|板羽皆|大西風雅|服部隆|今和紀



【収録内容】

［1］

〈第1話〉オカンと弁当|たけしの恋とオカンの愛

〈第2話〉たけし，彼女を連れてくる|オカンとウオノメ

〈第3話〉たけしの秘密

〈第4話〉オカンとたけしと風邪物語|伊佐木家 家族旅行

〈第5話〉オカンのひざ|オカン三者面談

［2］

〈第6話〉やもりやもられ|こずえちゃんのコップ

〈第7話〉オカン曜日|松永のおっちゃんの話

〈第8話〉コンビ・青春・夢・オカン|青春ライスボール

〈第9話〉もう一つの卒業式

〈第10話〉18年。

［3］特典ディスク

【関連キーワード】：城島茂|松原浩|長松谷太郎|難波利昭|有野晋哉|三上絵里子|藤澤季世子|井頭愛海|内田秀実|