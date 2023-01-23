『[国内盤DVD] サムライカアサン DVD BOX[3枚組]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月19日 05時 48分に出品され05月19日 05時 48分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 JABA-5429〜31
【JAN】 4582515771973
【発売日】 2022年04月27日
【アーティスト】
城島茂|松原浩|長松谷太郎|難波利昭|有野晋哉|三上絵里子|藤澤季世子|井頭愛海|内田秀実|中茎強|大隅知宇|板羽皆|大西風雅|服部隆|今和紀
【収録内容】
［1］
〈第1話〉オカンと弁当|たけしの恋とオカンの愛
〈第2話〉たけし，彼女を連れてくる|オカンとウオノメ
〈第3話〉たけしの秘密
〈第4話〉オカンとたけしと風邪物語|伊佐木家 家族旅行
〈第5話〉オカンのひざ|オカン三者面談
［2］
〈第6話〉やもりやもられ|こずえちゃんのコップ
〈第7話〉オカン曜日|松永のおっちゃんの話
〈第8話〉コンビ・青春・夢・オカン|青春ライスボール
〈第9話〉もう一つの卒業式
〈第10話〉18年。
［3］特典ディスク
【関連キーワード】：城島茂|松原浩|長松谷太郎|難波利昭|有野晋哉|三上絵里子|藤澤季世子|井頭愛海|内田秀実|
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落札価格8470円
316 入札履歴
終了
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