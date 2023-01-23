『[国内盤DVD] 私に天使が舞い降りた! Vol.2【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 08時 13分に出品され05月01日 08時 13分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 ZMBZ-12922



【JAN】 4935228181926



【発売日】 2019年04月24日



【アーティスト】

山田由香|伊賀拓郎|高寺たけし|松浦麻衣|大空直美|上田麗奈|大和田仁美|中川洋未|菊永千里|鬼頭明里|安田ゆかり|石黒けい|指出毬亜|長江里加|平牧大輔|椋木ななつ|中野裕紀|呉マサヒロ|工藤康史



【収録内容】

〈第5話〉いいから私にまかせなさい!

〈第6話〉みゃー姉に友だちはいないぞ

〈第7話〉みゃー姉が何いってるかわかんない

〈第8話〉知らないほうが幸せなことってあるよ



【関連キーワード】：山田由香|伊賀拓郎|高寺たけし|松浦麻衣|大空直美|上田麗奈|大和田仁美|中川洋未|菊永千里|鬼頭明里|安田ゆかり|石黒けい|指出毬亜|長江里加|平牧大輔|椋木ななつ|中野裕紀|呉マサヒロ|工藤康史|ヤマダユカ|イガタクロウ|タカデラタケシ|マツウラマイ|オオゾラナオミ|ウエダレイナ|オオワダヒトミ|ナカガワヒロミ|キクナガチサト|キトウアカリ|ヤスダユカリ|イシグロケ