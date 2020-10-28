【新品】1週間以内発送【特装限定版】機動戦士ガンダムF91 4KリマスターBOX(4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組) ブルーレイ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品説明

最高峰のクオリティ×4Kリマスター&HDR化=圧倒的映像美!

宇宙世紀0123年。ガンダムF91、新たなる時代へ飛翔せよ! !



仕様

【特典】

・「F91」ドキュメントコレクション(100P予定、絵コンテやラフスケッチなど秘蔵資料を収録)

【インタビュー収録】

原作・脚本・監督:富野由悠季/メカニカルデザイン:大河原邦男/キャラクターデザイン:安彦良和/

作画監督:村瀬修功/主題歌:森口博子/美術:池田繁美/撮影:奥井敦/設定制作:井上幸一/

音響:藤野貞義/シーブック役:辻谷耕史/セシリー役:冬馬由美



【映像特典】

・劇場予告編

・特報(日本語・英語)

・プロモーションフィルム

・TV-CF



【音声特典】

・4.1ch アドサラウンド音声

(ドルビーサラウンド音声成分を分解・再配置し、低音成分を追加した本編音声)



【他、仕様】

・劇場公開版と完全版が選択できるダブルフォーマット収録

(メニュー画面で選択)

・特製収納BOX

※本商品は2018年6月22日に発売された期間限定生産版(BCQA-0006)と同仕様・同価格となります。



内容

宇宙世紀0123年。コスモ・バビロニア建国を目指すクロスボーン・バンガードのモビルスーツ群が、新興コロニー、フロンティアIVを奇襲した。

高校生のシーブック・アノーたちは、攻撃をかわしつつ脱出する。その最中、級友のセシリー・フェアチャイルドはロナ家に後継者として迎えられ、鉄仮面に変わり果てた父カロッゾと再会する。

一方、フロンティアIへと逃げ込んだシーブックは、母のつくった新型MSガンダムF91に乗り込んでいた!

そしてもとの家族の姿にもどることができるのか! ?





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JAN 4934569800121

発売日: 2020/10/28

状 態: 新品

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