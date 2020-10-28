『【新品】1週間以内発送【特装限定版】機動戦士ガンダムF91 4KリマスターBOX(4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組) ブルーレイ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 27分に出品され03月17日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
最高峰のクオリティ×4Kリマスター&HDR化=圧倒的映像美!
宇宙世紀0123年。ガンダムF91、新たなる時代へ飛翔せよ! !
仕様
【特典】
・「F91」ドキュメントコレクション(100P予定、絵コンテやラフスケッチなど秘蔵資料を収録)
【インタビュー収録】
原作・脚本・監督:富野由悠季/メカニカルデザイン:大河原邦男/キャラクターデザイン:安彦良和/
作画監督:村瀬修功/主題歌:森口博子/美術:池田繁美/撮影:奥井敦/設定制作:井上幸一/
音響:藤野貞義/シーブック役:辻谷耕史/セシリー役:冬馬由美
【映像特典】
・劇場予告編
・特報(日本語・英語)
・プロモーションフィルム
・TV-CF
【音声特典】
・4.1ch アドサラウンド音声
(ドルビーサラウンド音声成分を分解・再配置し、低音成分を追加した本編音声)
【他、仕様】
・劇場公開版と完全版が選択できるダブルフォーマット収録
(メニュー画面で選択)
・特製収納BOX
※本商品は2018年6月22日に発売された期間限定生産版(BCQA-0006)と同仕様・同価格となります。
内容
宇宙世紀0123年。コスモ・バビロニア建国を目指すクロスボーン・バンガードのモビルスーツ群が、新興コロニー、フロンティアIVを奇襲した。
高校生のシーブック・アノーたちは、攻撃をかわしつつ脱出する。その最中、級友のセシリー・フェアチャイルドはロナ家に後継者として迎えられ、鉄仮面に変わり果てた父カロッゾと再会する。
一方、フロンティアIへと逃げ込んだシーブックは、母のつくった新型MSガンダムF91に乗り込んでいた!
そしてもとの家族の姿にもどることができるのか! ?
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JAN 4934569800121
発売日: 2020/10/28
状 態: 新品
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4934569800121
商品コード
10007190
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落札価格8470円
441 入札履歴
終了
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