DVD/BUCK-TICK/ABRACADABRA THE DAY IN QUESTION 2020 (DVD+2SHM-CD) (完全生産限定盤)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

BUCK-TICK (バクチク ばくちく)

2021年12月29日 発売





DVD:1

1.THEME OF B-T 2020(SE)

2.月の砂漠

3.ケセラセラ エレジー

4.獣たちの夜(YOW-ROW ver.)

5.SOPHIA DREAM

6.URAHARA-JUKU

7.凍える

8.舞夢マイム

9.Villain

10.堕天使(YOW-ROW ver.)

11.ダンス天国

12.MOONLIGHT ESCAPE

13.ユリイカ

14.忘却

15.FUTURE SONG -未来が通る-

16.Luna Park

17.世界は闇で満ちている

18.ROMANCE

19.LOVE ME

20.Alice in Wonder Underground

21.LOVE PARADE

22.New World

23.PEACE(SE)

