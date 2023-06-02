『全国共通防災 戦争に備える 第１巻 〜日本が抱える戦争リスク〜／（趣味／教養）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 07時 05分に出品され04月26日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 （趣味／教養）

販売会社/発売会社：十影堂エンターテイメント(ラッツパック・レコード（株）)

発売年月日：2023/06/02

JAN：4582633181388

規格品番：TOKD0551

商品カテゴリ ブックオフ1号館 ヤフー店 ＤＶＤ 趣味・教養 その他 DVD、映像ソフト 趣味、実用、教養 その他

JANコード/ISBNコード 4582633181388

商品コード 0020145238