『永久少年 Ｅｔｅｒｎａｌ Ｂｏｙｓ Ｖｏｌ．２（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／満福芸能プロダクション，平川大輔，小西克幸，福山潤，浪川大【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 08分に出品され03月05日 15時 08分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
満福芸能プロダクション，平川大輔，小西克幸，福山潤，浪川大輔，森川智之，朝井聖子，橋本由香利
販売会社/発売会社：（株）クロックワークス(（株）ハピネット・メディアマーケティング)
発売年月日：2023/05/26
JAN：4532640928353
規格品番：KWXA2835
「俺の人生、どこで間違ったんだ……」／長年勤めた会社が倒産、再就職も上手くいかず失業保険が切れたら完全に終わり…！人生崖っぷちのおっさん真田健太郎は、満福芸能プロダクションが再起をかけて立ち上げた ”おっさんアイドルプロジェクト”「永久少年」記者発表会のステージに立っていた。元中学教師の石田、元サッカー選手の浅井、元人気子役の今川、満プロのマネージャー山中、元Ｎｏ．１ホストの柿崎。かくして始まった訳アリおっさんたちの合宿生活はトラブルの連続。それでも「永久少年」としての成功を夢見て奮闘する６人の姿は、徐々に人々の心を掴んでいき……？おっさんアイドルが、その夢を叶える日はやってくるのか！？
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4532640928353
商品コード
0020057226
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落札価格8470円
372 入札履歴
終了
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