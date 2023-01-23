『中古洋楽Blu-ray Disc 不備有)BTS (防弾少年団) / BTS JAPAN【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 18時 01分に出品され03月11日 18時 01分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 PROV-4005

3枚組



こちらの商品はDISCケースに難(傷み・汚れ・破損等)がございます。

予めご了承の上、ご購入下さい。



特典

・BOX

・フォトブックレット(20P)

・ぷくぷくシール(7人分・シート付き)