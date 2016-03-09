『釣りバカ日誌 新入社員浜崎伝助 ＤＶＤ−ＢＯＸ／濱田岳，広瀬アリス，吹越満，やまさき十三（原作（作）），北見けんいち（原作（画））【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 06時 00分に出品され04月23日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 濱田岳，広瀬アリス，吹越満，やまさき十三（原作（作）），北見けんいち（原作（画））

販売会社/発売会社：テレビ東京(松竹（株）)

発売年月日：2016/03/09

JAN：4988105071353

規格品番：DB871

全８話 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ 国内ドラマ ドラマ DVD、映像ソフト テレビドラマ 日本のテレビドラマ その他

JANコード/ISBNコード 4988105071353

商品コード 0018576427