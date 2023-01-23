『ＮｉｚｉＵ／ＮｉｚｉＵ Ｌｉｖｅ ｗｉｔｈ Ｕ ２０２２ “Ｂｕｒｎ ｉｔ Ｕｐ” ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ（完全生産限定盤）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 11時 43分に出品され03月26日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【Blu-ray】ＮｉｚｉＵ(ニジユ−)／発売日：2023/05/10／ESXL-265／／ＮｉｚｉＵ／＜収録内容＞［1］(1)Ｉｎｔｒｏ＋Ｓｔｅｐ ａｎｄ ａ ｓｔｅｐ(2)Ｔａｋｅ ａ ｐｉｃｔｕｒｅ(3)Ｍａｋｅ ｙｏｕ ｈａｐｐｙ(4)ＡＳＯＢＯ(5)Ｐｏｐｐｉｎ’ Ｓｈａｋｉｎ’(6)Ｂｌｕｅ Ｍｏｏｎ(7)９ ｃｏｌｏｒｓ(8)Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ(9)Ｗｏｎｄｅｒ Ｄｒｅａｍ(10)Ｊｏｙｆｕｌ(11)虹の向こうへ(12)Ｂｏｏｍ Ｂｏｏｍ Ｂｏｏｍ(13)Ｈｅａｒｔｂｅａｔ(14)Ｎｏｂｏｄｙ(15)Ｔａｋｅ ｉｔ(16)Ｂａｎｇ Ｂａｎｇ(17)Ｎｅｖｅｒ Ｅｎｏｕｇｈ(18)ＣＬＡＰ ＣＬＡＰ （Ｂｕｒｎ ｉｔ Ｕｐ ｖｅｒ．）(19)Ｓｗｅｅｔ Ｂｏｍｂ！(20)Ｉ ＡＭ(21)Ｃｈｏｐｓｔｉｃｋ(22)ＦＥＳＴＡ(23)Ｂａｂｙ Ｉ’ｍ ａ ｓｔａｒ(24)Ｓｈｏｒｔ Ｔｒｉｐ(25)Ａｌｒｅａｄｙ Ｓｐｅｃｉａｌ(26)Ｎｅｅｄ Ｕ(27)Ｍａｋｅ ｙｏｕ ｈａｐｐｙ〜Ｔａｋｅ ａ ｐｉｃｔｕｒｅ〜Ｐｏｐｐｉｎ’ Ｓｈａｋｉｎ’〜Ｓｕｐｅｒ Ｓｕｍｍｅｒ〜ＣＬＡＰ ＣＬＡＰ［2］(1)ＮｉｚｉＵ Ｌｉｖｅ ｗｉｔｈ Ｕ ２０２２ “Ｂｕｒｎ ｉｔ Ｕｐ” ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯ
Ｍｏｒｉ Ｃａｌｌｉｏｐｅ／Ｍｏｒｉ Ｃａｌｌｉｏｐｅ Ｍａｊｏｒ Ｄｅｂｕｔ Ｃｏｎｃｅｒｔ ”Ｎｅｗ Ｕｎｄｅｒｗｏｒｌｄ Ｏｒｄｅｒ”（完全生産
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