『BLUE GIANT スペシャル・エディション Blu-ray Disc【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 02時 04分に出品され03月22日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2023年10月18日/商品ID:5968470/ジャンル:アニメ/キッズ (V)/フォーマット:Blu-ray Disc/構成数:2/レーベル:東宝、小学館/アーティスト:立川譲、他/アーティストカナ:タチカワユズル/タイトル:BLUE GIANT スペシャル・エディション/タイトルカナ:ブルー ジャイアント スペシャル エディション