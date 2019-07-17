『ＰＳＹＣＨＯ−ＰＡＳＳ サイコパス２ Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ Ｓｍａｒｔ Ｅｄｉｔｉｏｎ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／浅野恭司（キ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 45分に出品され03月16日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 浅野恭司（キャラクターデザイン、総作画監督），花澤香菜（常守朱），野島健児（宜野座伸元），佐倉綾音（霜月美佳），菅野祐悟（音楽）

販売会社/発売会社：フジテレビ、東宝(東宝（株）)

発売年月日：2019/07/17

JAN：4988104120793

規格品番：TBR29079D

／／付属品〜三方背ＢＯＸ、ＵＳＢ付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4988104120793

商品コード 0019191973