『ダルモア 12年 シェリーカスク フィニッシュ 700ml 43度【5，000円以上送料無料】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 42分に出品され03月15日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国：スコットランド、内容量700ml、アルコール度数：43.0%、保存方法：常温

商品番号:5013967016354

オーク樽熟成後3種のシェリー樽で後熟。ダークチョコレートやクラッシュアーモンドを想わせる樽由来のの甘い香りと柑橘類の味わいが堪能できるハイランドシングルモルトです。 The Dalmore Sherry Cask Select Aged 12 Years