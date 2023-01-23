『シャトー トゥール マサック マルゴー 赤 750ml×1本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 34分に出品され03月27日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アルコール度数 : 14%
原産国名 : フランス
産地（地方） : ボルドー、メドック地区マルゴー村
味わい : 渋味上品
ヴィンテージ(生産年）: 2015
果実 % : カベルネ・ソーヴィニヨン55％、メルロ35％、カベルネ・フラン10％
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¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
赤ワイン 2018 ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・ブレッサンド クロワ
¥ 8470
赤ワイン 2018 エステート・ピノ・ノワール バス・フィリップ
¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
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ワインボトルバッグ 10パック 感謝祭 ワインボトルカバー 引き紐付き ファームハウス 秋 オレンジ ティール パンプキン メープルリーフ ギフトバッグ 並行輸入
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Demdaco Oh Look Its Wine OClock グリーン 14 x 4.5 松材ワインボトルアクセサリーランタン 並行輸入
¥ 8470
落札価格8470円
974 入札履歴
終了
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