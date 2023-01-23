『シャトー トゥール マサック マルゴー 赤 750ml×1本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 34分に出品され03月27日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アルコール度数 : 14%

原産国名 : フランス

産地（地方） : ボルドー、メドック地区マルゴー村

味わい : 渋味上品

ヴィンテージ(生産年）: 2015

果実 % : カベルネ・ソーヴィニヨン55％、メルロ35％、カベルネ・フラン10％

