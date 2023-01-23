『ジャケット ノーカラージャケット 2WAYスリーブツイードジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 52分に出品され03月30日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:72457617

ショップ:LADYMADE，レディメイド

ブランド:LADYMADE，レディメイド

商品名:2WAYスリーブツイードジャケット

カテゴリ:ジャケット/アウター>ノーカラージャケット

ブランド品番:002632200120

素材:[表地]ポリエステル100% [裏地]ポリエステル100%

原産国:中国

カラー:ホワイト，その他1

サイズ:FREE

企画ID:1648616，1626142，1625893，1616126，1613964，1613963，1595567，1565558，1562565，1532660，1517690

カテゴリ ファッション

レディースファッション

コート、アウター タグ ジャケット

ノーカラージャケット

2WAYスリーブツイードジャケット