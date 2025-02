リーススタンド BIGリースボード【2024年最新】

商品情報

ブラック:

Brand new day(真新しい一日)

WELCOME

I have a feeling something good will happen today.(今日は、何かいいことがありそうな気がする)

May today be filled with sunshine and smiles, laughter and love.(今日が、太陽の光と笑顔と笑いと愛に満ちた日となりますように。)

ブラウン:

souvenir(思い出)

I have a feeling something good will happen today.(今日は、何かいいことがありそうな気がする)

May today be filled with sunshine and smiles, laughter and love.(今日が、太陽の光と笑顔と笑いと愛に満ちた日となりますように。)

live free and easy(のんびりと暮らす)

ホワイト:

souvenir(思い出)

Chouette(素敵)

I have a feeling something good will happen today.(今日は、何かいいことがありそうな気がする)

May today be filled with sunshine and smiles, laughter and love.(今日が、太陽の光と笑顔と笑いと愛に満ちた日となりますように。)



【サイズ】幅300×奥行520×高さ875mm

【素材】木・麻・鉄

【仕様】折りたたみ式、アンティーク風フック2個付き



GREEN HOUSE(グリーンハウス)