『共立 ガイドバー25cm（先細スプロケットノーズ） & チェン25AP-60E【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 32分に出品され05月02日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 共立 ガイドバー25cm（先細スプロケットノーズ） & チェン25AP-60E

部品コード : X121-000180

規 格 : C25S25-60CL-KD

バーサイズ : 25cm（10インチ）

バーの種類：先細スプロケットノーズ

付属するチェン : 25AP-60E

適合するチェンソー: 共立のチェンソーCS252T に適合します。