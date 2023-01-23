『マキタ コード式芝生バリカン芝刈り機 刈幅160mm MUM1601 ギフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 01時 31分に出品され03月11日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
刈込み幅：160mm
刈込み能力：約80平米／30分
刈込み高さ：10，15，20，25mm（４段階）
ストローク数：1，250min-1｛往復/分｝
電源：単相100V
電流：0.9A
消費電力：80W
本体寸法：長さ287mm×幅170mm×高さ140mm
質量：0.87kg
コード：0.3m
付属品：ツナギコード（１０ｍ）、腰用コードフック、ブレードカバー、キワ刈りガード
※生垣バリカンへのチェンジは行えません。
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落札価格8470円
192 入札履歴
終了
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