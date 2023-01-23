『マキタ コード式芝生バリカン芝刈り機 刈幅160mm MUM1601 ギフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 01時 31分に出品され03月11日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】

刈込み幅：160mm

刈込み能力：約80平米／30分

刈込み高さ：10，15，20，25mm（４段階）

ストローク数：1，250min-1｛往復/分｝

電源：単相100V

電流：0.9A

消費電力：80W

本体寸法：長さ287mm×幅170mm×高さ140mm

質量：0.87kg

コード：0.3m

付属品：ツナギコード（１０ｍ）、腰用コードフック、ブレードカバー、キワ刈りガード

※生垣バリカンへのチェンジは行えません。