『シークレットシューズ 7cmアップ 7cm背が高くなる メンズシューズ シークレットスニーカー 大人 メンズシューズ kk1-600【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 01分に出品され03月28日 16時 01分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シークレット靴専（商標登録第5885638号）
背が高くなる靴専（商標登録第5971632号）
【商品名】kk1-600
【カラー】ブラック ダークブラウン ブラウン
【高さ】7cmアップ
【サイズ】24.0cm〜27.0cm
【幅】3E
【素材】（生地）合成皮革（ソール）合成底
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落札価格8470円
310 入札履歴
終了
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