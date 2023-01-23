『マンハッタンパッセージ トートバッグ B4 メンズ レディース 2445 MANHATTAN PASSAGE｜2WAY ショルダーバッグ 軽量 ワンマイルバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 20時 39分に出品され04月16日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シーンを問わず使いやすい快適な2WAYトートバッグ。B4サイズの書類対応で着脱式のショルダーベルトにより、持つ・肩に掛ける・たすき掛けにする等持ち方も選べます。特に両手が自由になるので、マザーズバッグ等としても使えるカジュアルバッグです。
サイズ：約W31×H35×D14cm
対応サイズ：B4
容量：約17L
重量：ブラック：約530g
チャコールグレー、ブルー、ネイビー：約600g
持ち手長さ：約56cm
ショルダー長さ：約67〜113cm（取り外し可）
カラー：【10】ブラック
【11】チャコールグレー(杢調)
【65】ブルー(杢調)
【67】ネイビー
素材：ブラック：高密度ナイロン
チャコールグレー、ブルー：ナイロン/ポリエステル
ネイビー：ポリエステル
仕様：ダブルファスナー式開閉
内側：ファスナー式ポケット×2
ベルクロポケット×1
前面：フリーポケット×1
ファスナーポケット×1(内側：ペンホルダー×3、フリーポケット×1）
側面：フリーポケット×2
着脱式キーホルダー×1
付属：ショルダーベルト
着脱式キーホルダー
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落札価格8470円
537 入札履歴
終了
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