マンハッタンパッセージ トートバッグ B4 メンズ レディース 2445 MANHATTAN PASSAGE｜2WAY ショルダーバッグ 軽量 ワンマイルバッグ【2024年最新】

商品情報

シーンを問わず使いやすい快適な2WAYトートバッグ。B4サイズの書類対応で着脱式のショルダーベルトにより、持つ・肩に掛ける・たすき掛けにする等持ち方も選べます。特に両手が自由になるので、マザーズバッグ等としても使えるカジュアルバッグです。



サイズ：約W31×H35×D14cm

対応サイズ：B4

容量：約17L

重量：ブラック：約530g

チャコールグレー、ブルー、ネイビー：約600g

持ち手長さ：約56cm

ショルダー長さ：約67〜113cm（取り外し可）

カラー：【10】ブラック

【11】チャコールグレー(杢調)

【65】ブルー(杢調)

【67】ネイビー

素材：ブラック：高密度ナイロン

チャコールグレー、ブルー：ナイロン/ポリエステル

ネイビー：ポリエステル

仕様：ダブルファスナー式開閉

内側：ファスナー式ポケット×2

ベルクロポケット×1

前面：フリーポケット×1

ファスナーポケット×1(内側：ペンホルダー×3、フリーポケット×1）

側面：フリーポケット×2

着脱式キーホルダー×1

付属：ショルダーベルト

着脱式キーホルダー