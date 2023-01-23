『北欧テイストフラワー 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブルカーテン 北欧柄 グリーン 2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 45分に出品され03月07日 14時 45分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材 表面：ポリエステル100％
製造国：日本製サイズ 100×215cmカラー グリーン 備考 【商品情報】
機能：2級遮光（遮光率99.98％以上）・ウォッシャブル・アジャスターフック
仕様：Aフック・1.5倍ひだ
※カーテンは2枚入りです
北欧フォレスト柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧柄 2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧フォレスト柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧柄 ピンク2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧テイスト葉っぱ柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブルカーテン 北欧柄 イエロー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧テイスト葉っぱ柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧柄 グレー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
パリの街並み 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧柄 ブルー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
パリの街並み 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧柄 グリーン2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧テイスト綿花柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧柄 ピンク2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧テイスト綿花柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧柄 グリーン2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
ネコがいっぱい 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン ネコ柄 グレー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
ネコがいっぱい 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン ネコ柄 アイボリー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
不思議の国のアリス 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン メルヘン グレー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
不思議の国のアリス 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン メルヘン アイボリー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧テイスト植物柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧 レッド2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧テイスト植物柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧 ベージュ2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧テイストキカ柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧 ブルー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
北欧テイストキカ柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧 2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈
¥ 8470
カーテン4枚セット 遮光カーテン UVカット 断熱レースカーテン 人気のオーナメントリーフ柄 幅150cm 4枚組 日本製
¥ 8470
かわいい花柄をあしらった2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈 形状記憶 洗える 日本製 お買い得 安い おしゃれ
¥ 8470
落札価格8470円
401 入札履歴
終了
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