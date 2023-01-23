『北欧テイストキカ柄 形状記憶 遮光カーテン ウォッシャブル カーテン 北欧 ブルー2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 20分に出品され03月20日 23時 20分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材 表面：ポリエステル100％

製造国：日本製サイズ 100×215cmカラー ブルー 備考 【商品情報】

機能：2級遮光（遮光率99.98％以上）・ウォッシャブル・アジャスターフック

仕様：Aフック・1.5倍ひだ

※カーテンは2枚入りです